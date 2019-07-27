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Разбившийся в Подмосковье легкомоторный самолет задел ЛЭП перед крушением

По предварительной информации СК, самолет вылетел из аэродрома Дракино

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Легкомоторный самолет Lake разбился в Серпуховском районе Подмосковья, задев линии электропередачи. Как сообщила в субботу ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России, по факту происшествия начата доследственная проверка.

"По предварительным данным, сегодня примерно в 12:55 легкомоторный самолет Lake, вылетевший из аэродрома Дракино, задев линии электропередачи потерпел крушение", - сообщила Марковская.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области сообщили ТАСС, что в районе деревни Дракино легкомоторный двухместный самолет упал в карьер с водой. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что на борту самолета находились пилот и пассажир. По предварительным данным, оба погибли.

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