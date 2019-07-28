В Тулуне из-за дождей вновь подтопило дома и участки

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. В Тулуне Иркутской области за сутки выпала почти месячная норма осадков, вновь подтоплены дома и участки. Уровень воды в реке Ия за ночь вырос на 70 см и достиг 623 см при критической отметке в семь метров сообщается в воскресенье на сайте правительства региона.

"Максимальное количество осадков в Иркутской области за сутки, 27 июля, выпало в городе Тулуне - 104 мм, что почти достигает месячной нормы. Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне. В одном населенном пункте - селе Инга Черемховского района - зафиксирован подъем воды на реке Большая Белая выше критической отметки (450 см при критической отметке в 420 см)", - говорится в сообщении.

По данным, начальника ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Азата Насырова, ночью продолжатся дожди в западных, центральных и южных районах области. Сильные и очень сильные дожди ожидаются в Тулунском, Нижнеудинском и Зиминском районах. В связи с этим прогнозируется повышение уровня воды пока до критических отметок на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса и на малых реках южного Прибайкалья.

"Уровень воды в реке Ия на 08:00 (03:00 мск) 28 июля составил 623 см (+70)", - говорится в сообщении. На 20:00 (15:00 мск) субботы уровень воды в реке составлял 553 см. Ведется работа по отводу воды.

Губернатор региона Сергей Левченко дал поручение своевременно информировать администрации всех районов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, и население - для принятия решений об эвакуации в случае необходимости.