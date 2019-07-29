Руководителя лагеря в Хабаровском крае отправили под домашний арест из-за драки подростков

ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Хабаровский районный суд отправил под домашний арест на два месяца руководителя палаточного лагеря, где сильно избили ребенка. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

"Отправлена под домашний арест на два месяца - по 26 сентября", - сказал представитель суда.

Генерального директора ООО "Фрегат ДВ", которую подозревают по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") задержали в конце прошлой недели.

Сам инцидент произошел 23 июля в спортивном лагере в селе Мирное Хабаровского района. Между подростками произошел конфликт, в результате 11-летний мальчик получил травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Ребенок находится в больнице, ему оказывается медицинская помощь.

Сейчас лагерь закрыт. В краевом реестре организаций отдыха детей и их оздоровления он значится как лагерь палаточного типа. Организация функционировала как учебно-тренировочный сбор под названием "Спецназ дети". Это разрешено, если смена не превышает семи дней, положительного заключения от Роспотребнадзора лагерь не получил. Согласно реестру, в лагере проводились развивающие, военно-спортивные мероприятия для детей 10-17 лет.