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Globo: в Бразилии задержали четырех подозреваемых в краже более 700 кг золота

Золото было похищено в грузовом терминале аэропорта Сан-Паулу, среди задержанных авиадиспетчер

ТАСС, 29 июля. Сотрудники правоохранительных органов Бразилии задержали четырех человек, подозреваемых в краже 718,9 кг золота в международном аэропорту Сан-Паулу. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Globo со ссылкой на полицию.

Среди задержанных авиадиспетчер.

Ограбление произошло 25 июля в грузовом терминале аэропорта. Для проезда на территорию аэропорта преступники использовали автомобили, раскрашенные в соответствии с цветографической схемой федеральной полиции и оборудованные спецсигналами. Один из них перекрыл въезд на территорию терминала, а на втором они проникли внутрь, где захватили груженый золотом инкассаторский автомобиль и взяли в заложники начальника охраны.

Стоимость похищенного драгметалла оценивается примерно в 110 млн бразильских реалов ($30 млн). Полиция продолжает расследование, найти золото пока не удалось.

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Бразилия
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