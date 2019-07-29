В Петербурге двое мужчин получили по четыре года колонии за пытки подростка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Сергея Караванова и Ивана Белякова к четырем годам колонии каждого за пытки, которые они применили к подростку в феврале 2019 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Суд назначил наказание Караванову четыре года, Белякову - четыре года в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Их осудили по статье 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). "Подсудимые вину признали", - отметили в пресс-службе судов. В сообщении отмечается, что Караванов проведет в колонии строгого режима в общей сложности семь лет, так как является фигурантом другого дела, по которому вынес приговор Пушкинский районный суд Петербурга.

В феврале этого года в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге сообщили о случае с пытками мальчика. По данным уполномоченного, двое мужчин находились в гостях у матери мальчика и им показалось странным поведение подростка. Его избили и подвергли пыткам, после этого он признался в домогательствах к сестре.

Позже Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию родителем несовершеннолетнего и по статье об умышленном причинении вреда здоровью. По версии следствия, в ночь на 19 февраля в квартире одного из домов по Будапештской улице в Петербурге двое знакомых матери после распития алкоголя избили подростка. Было также установлено, что подросток неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своей младшей сестры. По данным уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, семья является неблагополучной, состоит на учете органа опеки, мать была судима.

На суде было установлено, что Караванов и Беляков использовали в качестве орудий пыток ремень с металлической пряжкой, прибор, который оказывал воздействие электрическим током, и зажженную сигарету. При пытках Караванов находился под воздействием психотропных веществ. В результате мальчик получил ожоги, гематомы и ссадины. При этом в пресс-службе отметили, что на суде законный представитель потерпевшего подростка заявил, что никаких претензий к подсудимым не имеет.