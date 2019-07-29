Евросоюз осудил нападение боевиков в Нигерии, в результате которого погибли 65 человек

БРЮССЕЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Евросоюз категорически осудил нападение боевиков террористической группировки "Боко харам" на участников похоронной церемонии в Нигерии, жертвами которого стали 65 человек. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Евросоюз выражает свои искренние соболезнования всем жертвам и их семьям и желает скорейшего выздоровления раненым. ЕС полностью солидарен с правительством Нигерии в борьбе с терроризмом. Вместе мы полны решимости продолжать продвигать и поддерживать сотрудничество между соседними странами и сообществами и искоренять терроризм во всех его формах", - говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что 27 июля боевики "Боко харам" напали на участников похоронной церемонии, проходившей в деревне близ города Майдугури - административного центра штата Борно. Как сообщил прессе руководитель местного органа исполнительной власти Мухаммед Булама, в результате нападения погибли 65 человек, 10 получили ранения.

Группировка "Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран: Нигера, Камеруна и Чада.

С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тыс. человек, около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).