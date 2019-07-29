Специалисты обнаружили кишечную палочку в калужском детском саду, где отравились дети

ТАСС, 29 июля. Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в пробах, взятых в калужском детском саду "Сказка", где отравились девять детей. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

18 июля сообщалось, что в медицинские учреждения обратились девять воспитанников "Сказки", им был поставлен диагноз "ротавирусная инфекция", госпитализация не потребовалась. Еще около 20 детей не пришли в детский сад из-за плохого самочувствия, сообщали ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Согласно представленным заключениям лабораторных испытаний проб, взятых в МДОУ МДС "Сказка", три из взятых смывов (два из пищеблока, один - из группы) не соответствуют требованиям по показателю "бактерии группы кишечной палочки", также не соответствуют требованиям нормативов о пищевой продукции восемь суточных проб по микробиологическим показателям", - говорится в сообщении.

В лабораторных пробах не обнаружено дизентерии и сальмонеллеза. Детский сад продолжает работу, уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства. Прокуратура Жуковского района возбудила административное дело по ст. 6.6 КоАП "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения" и ст. 6.7 КоАП "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения".