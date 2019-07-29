Рослесхоз: решение о тушении лесных пожаров в труднодоступных местах принимают регионы

КРАСНОЯРСК, 29 июля. /ТАСС/. Решение о тушении лесных пожаров в труднодоступных местах, так называемой зоне контроля, принимаются региональными властями. Об этом ТАСС сообщил в понедельник временно исполняющий обязанности руководителя Рослесхоза Михаил Клинов.

По данным на утро понедельника, в крае горят 986 тыс. га леса, большая часть - 977,5 тыс. га - приходится на зону контроля. Пожары действуют в Эвенкии, Таймыре, Енисейском, Богучанском, Кежемском и Абанском районах. Угрозы населенным пунктам они не представляют.

"Никаких запретов и ограничений на тушение пожаров в зоне контроля не установлено. Решение о тушении или не тушении принимает комиссия по чрезвычайным ситуациям субъекта РФ", - сказал Клинов, добавив, что при принятии решения рассматривается целый комплекс факторов.

По его словам, комиссия оценивает транспортную доступность лесных участков, где произошел пожар, возможность доставить туда людей и тяжелую технику, угрозу населенным пунктам и объектам инфраструктуры, возможный экономический ущерб. Сейчас, отметил Клинов, оценивать экономический ущерб от лесных пожаров в РФ рано.

"Сумма ущерба рассчитывается по каждому пожару и в целом, по завершению пожароопасного сезона. Сейчас можно говорить предварительные данные, площадь лесных пожаров у нас в два раза ниже (в России - прим. ТАСС), чем в 2018 году, и если ситуация не изменится, то сумма ущерба будет не выше, чем в прошлом году, а может быть и в два раза ниже", - подчеркнул врио руководителя ведомства.

Ранее Клинов сообщал, что в России горит порядка 2,3 млн га. леса. Сейчас в тушении пожаров задействовано более 3 тыс. человек, 500 единиц наземной техники и 60 единиц авиа.