Уровень воды в реке Ия в Тулуне на 210 см превысил критическую отметку

ТАСС, 30 июля. Уровень воды в реке Ия в районе города Тулун на 04:00 местного времени (23:00 мск) составил 910 см, прибавив за два часа 25 см, при критической отметке в 700 см. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Ранее прогнозировалось, что в течение ближайших суток уровень воды в реке может подняться до 1050 см. При первой волне паводков в городе максимальный уровень достигал 1387 см, тогда эвакуировали 835 человек. Было подтоплено 887 жилых домов.

"Уровень воды в реке Ия на 04.00 30 июля составил 910 см (+25)", - говорится в сообщении.

В воскресенье в Тулуне началась эвакуация людей, свои дома покинули жители деревень Уйгат и Кривуша, находящиеся под угрозой нового подтопления. Эвакуировано в общей сложности более тысячи человек.

Паводки из-за дождей в Иркутской области начались в конце июня. Сильнее всего пострадал Тулун, где уровень воды в реке Ие понимался почти до 14 метров, что в два раза выше критической отметки.