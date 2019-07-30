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Дети и взрослые эвакуированы из лагеря "Мелиоратор" в Приамурье из-за паводка

Всего спасатели эвакуировали 180 человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июля. /ТАСС/. Спасатели превентивно эвакуировали 180 человек из лагеря "Мелиоратор" в городе Белогорске Белогорского района Амурской области из-за паводка, сообщила во вторник журналистам пресс-служба главы города.

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"Решение [об эвакуации] принято в связи с началом подтопления дороги к лагерю, сама территория сухая. Организационные мероприятия по поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова начались с 6:00 (00:00 мск). Эвакуировано 152 ребенка и 28 взрослых. Родители были оповещены", - цитируются в распространенном сообщении слова председателя эвакуационной комиссии, заместителя главы города по социальной политике Галины Бурмистровой.

Всех участников смены доставили утром во вторник в Белогорск в 8:30 (02:30 мск) к администрации главы района, где родители смогли забрать детей под роспись в присутствии директора лагеря и вожатых.

Как только вода сойдет, смена в лагере, начавшаяся 27 июля, будет продолжена, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Приамурье также из-за паводков эвакуированы 62 ребенка, отдыхающие в лагере "Красный Яр", и 230 детей из лагеря "Колосок".

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. Власти Амурской области предлагают ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня из-за паводков. Размер ущерба прогнозно в результате ЧС превысил 500 млн рублей. Паводок в Амурской области, согласно прогнозам, будет продвигаться дальше по бассейну реки Зеи, ожидается, что он подтопит 24 населенных пункта и около 1 тыс. жилых домов.

Теги
РоссияАмурская область
Паводок в Иркутской области
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