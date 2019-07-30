Площадь лесных пожаров в Иркутской области увеличилась до 640 тыс. га

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась на 10,3% и на утро вторника достигла почти 640 тыс. гектаров. Больше всего леса - 578,5 тыс. га - горит в зоне мониторинга в труднодоступной местности, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Утром в понедельник площадь пожаров составляла 579,1 тыс. га.

"На утро 30 июля в локализованном состоянии зарегистрировано 11 возгораний. Их площадь составляет 6 тыс. 856 га. Действующими остаются 46 пожаров, из них 18 в обслуживаемой зоне на площади 23 тыс. 381 га и 28 в зоне контроля на площади 30 тыс. 334 га. В зоне контроля закрыты 78 очагов на площади 578 тыс. 558 га", - говорится в сообщении. Таким образом, общая площадь пожаров составляет 639,1 тыс. га.

Пожары в зоне контроля - это очаги, тушить которые нецелесообразно из-за того, что они находятся в труднодоступной местности. За сутки на землях лесного фонда Иркутской области ликвидировали шесть пожаров на площади 1 тыс. 976 га.

В ряде населенных пунктов области сохраняется задымленность. Аэропорты Киренска и Бодайбо из-за дыма не принимают самолеты. В Киренске аэропорт закрыт с 22 июля, в Бодайбо - с 26 июля.