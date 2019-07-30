Мутко поручил до конца недели определить границы зон подтопления в Иркутской области

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил Росводресурсам, МЧС и властям региона в течение трех дней определить границы зон подтопления в городах Тулун, Нижнеудинск и поселке Октябрьский. Росреестр должен внести до конца недели соответствующие изменения в сведения о границах, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Мутко.

"Вице-премьер поручил МЧС, правительству Иркутской области, Росводресурсам определить границы зон затопления Тулуна, Нижнеудинска и поселка Октябрьский, а Росреестру - в трехдневный срок внести сведения о границах", - сказала представитель вице-премьера.

Ранее сообщалось, что 1 августа Мутко посетит Иркутскую область, которая столкнулась со второй волной паводка. Во время поездки, которая продлится несколько дней, вице-премьер проверит систему информирования жителей, работу оценочных комиссий и то, насколько четко определяются границы зон подтопления, в которых запрещено строительство домов.

Первая волна паводков прошла в Иркутской области в конце июня - начале июля. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.

Из-за второй волны дождевых паводков в городе Тулуне повторно перекрыто движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в районе моста через реку, повторно остановлена работа котельных, эвакуированы люди. Во время первой волны паводка, когда уровень воды в реке Ия превысил 13 м, в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек. В настоящее время уровень воды в реке составляет 1087 см при критической отметке в 700 см.