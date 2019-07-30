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Открытое горение в жилых домах в Самаре ликвидировано

Для жителей подготавливают пункт временного размещения на базе школы

ТАСС, 30 июля. Пожарные ликвидировали открытое горение в жилых домах в Самаре. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС России.

"В 21:20 объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказали в ведомстве.

Для жителей горящих домов разворачивается пункт временного размещения на 30 человек на базе школы. Сейчас они находятся в автобусах.

Площадь пожара в Железнодорожном районе Самары составила 1,8 тыс. кв. м. В результате инцидента никто не пострадал. Пожару присвоен третий номер сложности, в тушении участвуют около 150 человек и более 50 единиц техники, включая пожарный поезд.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за детской шалости с огнем.

Теги
РоссияСамарская область
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