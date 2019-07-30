Количество горящих зданий в Самаре возросло до восьми

САМАРА, 30 июля. /ТАСС/. Количество зданий, которые охвачены огнем в Самаре на улице Волгина, возросло до восьми. Об этом во вторник сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

Ранее сообщалось о пожаре в двухэтажных и трехэтажных жилых домах. Его площадь составляет 1800 кв. метров. "Горят три жилых дома и пять нежилых построек", - сказал Бойко.

Пожарные прибыли на место происшествия в 17:29 мск. В ликвидации пожара участвуют 133 человека и 31 единица техники. К тушению привлечен пожарный поезд.

По словам Бойко, сложность при ликвидации возгорания заключается в том, что при строительстве домов применяли горючие материалы, из-за чего огонь быстро распространялся.

В региональном МЧС также сообщили причину возгорания. "В ходе предварительной проверки по факту пожара установлено с помощью камер видеонаблюдения, что причиной пожара послужила детская шалость с огнем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС России в свою очередь сообщили о локализации возгорания. "Пожар был локализован, тушение продолжается", - сказали в ведомстве.

Эвакуация в жилых домах не проводилась, жильцы покинули дома сами. Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, пострадавших нет. На месте происшествия работают бригады скорой помощи.

В новость в 21:04 мск внесены изменения - добавлена информация о предварительной причине пожара.