Подъем воды в реке Ия в Тулуне остановился

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Ия в Тулуне в Иркутской области прекратил повышаться после достижения отметки в 1125 см при критической отметке в 700 см, сообщается в среду на сайте городской администрации.

"Уровень воды в реке Ии на 06:00 (01: мск) 31 июля составил 1125 см. Увеличение ноль см за два часа", - говорится в сообщении.

По данным горадминистрации, в последние несколько часов наблюдалось постепенное замедление роста уровня воды в Ии с 8-9 см до 1-0 см в два часа.

Ранее специалисты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозировали повышение уровня воды до отметок 1050-1150 см и затопление населенных пунктов в пойме реки. Власти сообщали, что вода переливается через дамбу, которая рассчитана на 9 м. По данным МЧС, из-за паводка в результате дождей подтопило мост в двух местах с высотой перелива через дорожное полотно 5 см.

Вторая волна дождевых паводков в Тулуне началась в воскресенье, 28 июля. В городе вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди. Всего в Тулунском районе подтоплено 233 дома в девяти населенных пунктах, в которых проживают 516 человек, в том числе 94 ребенка. Эвакуированы села Уйгат и Кривуша. Развернуто шесть пунктов временного размещения, в них находятся 94 человека, из них 32 ребенка.

Город Тулун наиболее пострадал от первой волны паводков в Иркутской области, когда уровень воды в реке Ии достиг почти 14 м и в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек. Первая волна паводков прошла в Иркутской области в конце июня - начале июля. Всего в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.