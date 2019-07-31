Суд признал законным арест замглавы ПФР Иванова по делу о получении взятки

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в рамках уголовного дела о получении взятки в 4,4 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решение суда оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - сказал судья.

Ранее на заседании по избранию меры пресечения в Басманном суде Москвы стало известно, что Иванов признал вину и раскаялся в содеянном. Прокурор просил заключить его под домашний арест, но суд счел, что только заключение подозреваемого в СИЗО обеспечит соблюдение интересов следствия.

Иванов и второй фигурант дела - директор департамента ООО "Техносерв менеджмент" Алексей Копейкин - будут содержаться под стражей до 9 сентября. Иванов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Копейкин - ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере). Согласно материалам дела, неустановленные лица за общее покровительство ежемесячно в течение двух лет отправляли на счет в Промсвязьбанке Копейкину по 200 тыс. рублей, а он пересылал их Иванову.