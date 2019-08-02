Причиной катастрофы Ан-24 в Бурятии стали построенные без согласования очистные сооружения

УЛАН-УДЭ, 2 августа. /ТАСС/. Причиной катастрофы самолета АН-24 авиакомпании "Ангара", врезавшегося в очистные сооружения, выехав за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Нижнеангарска в Бурятии, при которой погибли два человека и более 30 пострадали, стали построенные без согласования очистные сооружения, сообщается в пятницу на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Наличие строений вблизи взлетно-посадочной полосы аэродрома Нижнеангарска, построенных в нарушение закона, явилось препятствием к свободному движению самолету при экстренной посадке и привело к катастрофе", - говорится в сообщении.

Руководитель администрации Северо-Байкальского района выдал разрешение на строительство очистных сооружений и сети наружной канализации на территории вблизи аэродрома Нижнеангарска без согласования с собственником аэродрома, что нарушает ст. 46, ч. 1 ст. 47 Воздушного кодекса РФ и п. 58 Федеральных правил использования воздушного пространства РФ. Также незаконно очистные сооружения и сеть наружной канализации были введены в эксплуатацию.

"Байкальская транспортная прокуратура направила материалы проверки по факту аварийной посадки самолета Ан-24 в июне 2019 года в аэропорту Нижнеангарска Северобайкальского района Республики Бурятия в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании", - уточнили в ведомстве.

О катастрофе

Утром 27 июня самолет авиакомпании "Ангара" Ан-24 с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск. При посадке он выехал за пределы ВПП, столкнулся со зданием, в котором размещались очистные сооружения, и загорелся. Командир экипажа и бортмеханик погибли на месте, к медикам за помощью обратились более 30 человек. Восемь человек, в том числе двое детей 13 и 17 лет, были госпитализированы с различными травмами.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").