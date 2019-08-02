Межведомственный штаб по тушению лесных пожаров возглавил первый замглавы МЧС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян возглавил межведомственный оперативный штаб по тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Такое решение принято на внеочередном заседании правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором рассматривалась ситуация с пожарами.

"В рамках правкомиссии утвержден состав межведомственного оперативного штаба по тушению лесных пожаров на территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области под руководством первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Сейчас к тушению пожаров привлечены более 9 тыс. человек, используется 2,8 тыс. единиц техники, группировка увеличивается. "Дополнительно прибывает авиационная техника Минобороны РФ. Рослесхозу поручено создать резерв дополнительных авианаводчиков для корректировки работы воздушных судов", - сообщили в министерстве. На правительственной комиссии также было отмечено, что особого внимания требуют пожары в природных заповедниках. "Минприроды России стоит рассмотреть вопрос об увеличении группировки для тушения пожара в федеральном государственном заповеднике "Заповедное Прибайкалье" в Иркутской области", - сообщили в МЧС.

Глава министерства Евгений Зиничев отметил, что необходимы концентрация усилий всех ведомств для тушения пожаров, наращивание группировки и активное привлечение добровольцев для противопожарной защиты населенных пунктов и создания резерва.

По информации МЧС, наиболее сложная обстановка с лесными пожарами складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, где в 618 населенных пунктах наблюдаются задымления. По последним данным ФБУ "Авиалесоохрана", огнем в России охвачено более 3 млн га леса.