Замминистра обороны Булгаков с воздуха осмотрел очаги пожаров в Красноярском крае

Замминистра на самолете Ан-26 облетел очаги лесных пожаров в Богучанском, Кежемском и Енисейском районах, пробыв в воздухе более четырех часов и преодолев 1,4 тысячи километров.

КРАСНОЯРСК, 2 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в пятницу осмотрел с воздуха очаги лесных пожаров в трех районах Красноярского края, это позволит сконцентрировать основные силы авиации для тушения пожаров в ближайшее время.

"В ходе облета было уточнено местоположение наиболее сложных очагов пожаров, где во второй половине дня сегодня и 3 августа будут сосредоточены основные силы авиации для тушения пожаров", - сказал Булгаков журналистам.

Он отметил, что самолеты и вертолеты Минобороны РФ в пятницу потушили 60 лесных пожаров на площади 90 тысяч гектаров. "За сегодняшний день в Красноярском крае было выполнено 26 полетов самолетов Ил-76 со сбросом 1092 тонн воды на очаги пожаров и 100 полетов вертолетов Ми-8 с 550 тоннами воды", - сообщил Булгаков.

По словам замминистра, Ми-8 также провели воздушную разведку очагов пожаров.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина создало авиационную группировку из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов Ми-8 для оказания помощи в борьбе с огнем в лесах Красноярского края. Булгаков возглавил оперативную группу ведомства по тушению пожаров. По последним данным "Авиалесоохраны", огнем в России охвачено более 3 млн га леса. Наиболее сложная ситуация в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.