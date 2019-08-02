Reuters: власти Индонезии отменили предупреждение об угрозе цунами после землетрясения

ТАСС, 2 августа. Власти Индонезии в пятницу отменили предупреждение об угрозе цунами, объявленное после мощного землетрясения, произошедшего у берегов острова Суматра. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную геофизическую службу.

Ранее власти Индонезии заявляли об угрозе цунами высотой до 3 м. Они предписали населению прибрежных районов провинции Бантен на соседнем с Суматрой острове Ява как можно скорее эвакуироваться в районы, находящиеся на возвышенностях.

По оценке Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, его магнитуда составила 6,9, по оценке Геологической службы США - 6,8. Эпицентр подземных толчков располагался в 261 км к юго-западу от Тангеранга, где проживают около 1,3 млн человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. Сильные подземные толчки ощущались в том числе в столице Индонезии Джакарте, расположенной на острове Ява.