Российские туристы застряли в Болгарии из-за проблем с самолетами

СОФИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолетами, возникших у авиакомпании Bulgaria Air. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил почетный консул России в Бургасе Тонко Фотев.

"Авиакомпания Bulgaria Air... из-за проблем с самолетами изменила расписание своих рейсов в Россию, из-за чего несколько групп российских туристов не смогли своевременно вылететь домой. Ситуация находится под контролем, и в ближайшее время россияне будут отправлены дополнительными рейсами", - сказал Фотев.

По его словам, российские туристы ожидают вылета из аэропортов Варны и Бургаса. "В соответствии с действующими правилами, все пассажиры были обеспечены водой и питанием, часть из них... размещена в гостиницах Варны и Бургаса. Вместе с нами ситуацию контролирует и Минтуризма Болгарии", - отметил собеседник агентства.

Как сообщили в социальных сетях российские туристы, задержки начались с утреннего рейса, который в субботу 05:20 утра (время совпадает с московским) должен был вылететь из Бургаса в Москву, также были задержаны и дневные рейсы.