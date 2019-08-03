Число обвиняемых по делу о беспорядках в Москве 27 июля возросло до девяти

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение еще двум людям по делу о массовых беспорядках в Москве, которые произошли на несанкционированной акции 27 июля. Об этом ТАСС сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, чьи адвокаты представляют интересы задержанных.

"Обвинения в участии в массовых беспорядках предъявлены Даниилу Конону и Владиславу Барабанову. Таким образом число обвиняемых возросло до девяти", - сказал Чиков.

Ранее сообщалось, что фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках являются Сергей Абаничев, Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Егор Жуков, Иван Подкопаев, Алексей Миняйло и Евгений Коваленко, признавший вину в применении насилия в отношении полицейского. По версии следствия, они распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление полицейских, а также применяли к ним насилие. В зависимости от роли каждого фигурантам им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках").

Ранее в Следственном комитете сообщили ТАСС, что в ходе предварительного расследования были получены доказательства причастности к совершению указанных преступлений более десяти граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы.