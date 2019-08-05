Задержан футбольный болельщик, напавший на сотрудника ОМОН в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Задержан болельщик, который в субботу напал на сотрудника ОМОН во время стычки на матче между футбольными клубами "Зенит" и "Краснодар" в Петербурге, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщил СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1994 года рождения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В перерыве игры произошел конфликт между группой болельщиков и сотрудниками правоохранительных органов, видео инцидента появилось в соцсетях. Полиция Петербурга сообщала ТАСС, что после игры к административной ответственности привлекли 17 человек. В местном управлении Росгвардии отмечали, что в результате стычки с фанатами пострадал сотрудник ОМОН - в него бросили тяжелый предмет.

По версии следствия, задержанный напал на заместителя командира оперативного батальона ОМОН из хулиганских побуждений.