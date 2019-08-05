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Дело в отношении экс-министра Михаила Абызова

Мосгорсуд оставил под арестом около 437 млн рублей Абызова

Басманный суд Москвы в апреле этого года арестовал денежные средства экс-министра по вопросам Открытого правительства

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным наложение обеспечительных мер на сумму около 437 млн рублей, принадлежащих экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве на 4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Сергей Дрозда.

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"Постановление Басманного суда от 1 апреля о наложении ареста на денежные средства моего подзащитного оставлено в силе", - сказал защитник.

Басманный суд Москвы в апреле этого года арестовал денежные средства Абызова, хранящиеся на двух счетах, открытых в АО "КБ "Интерпромбанк".

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Как полагают правоохранительные органы, вместе с сообщниками он похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. Следователи полагают, что своими противоправными действиями соучастники преступления "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны".

Теги
Абызов, Михаил АнатольевичРоссияДело в отношении экс-министра Михаила Абызова
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