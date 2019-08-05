Число погибших при стрельбе в Техасе выросло до 22

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Число погибших при стрельбе в торговом центре в Эль-Пасо выросло до 22. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press .

Три трагедии за сутки. Жертвами стрельбы в США стали 29 человек

Как оно отмечает, один человек умер в больнице. Информацию подтвердили представители данного медучреждения. Ранее полиция города сообщила в Twitter, что врачам не удалось спасти жизнь одного пострадавшего. До этого поступала информация о 20 погибших и 26 раненых.

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра в Эль-Пасо.