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Стрельба в торговом центре в Техасе

Число погибших при стрельбе в Техасе выросло до 22

По данным Associated Press, еще один человек умер в больнице

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Число погибших при стрельбе в торговом центре в Эль-Пасо выросло до 22. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

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Как оно отмечает, один человек умер в больнице. Информацию подтвердили представители данного медучреждения. Ранее полиция города сообщила в Twitter, что врачам не удалось спасти жизнь одного пострадавшего. До этого поступала информация о 20 погибших и 26 раненых.

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра в Эль-Пасо.

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