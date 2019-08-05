Акции крупнейших разработчиков видеоигр рухнули после слов Трампа о "прославлении насилия"

ТАСС, 5 августа. Акции крупных компаний, занимающихся разработкой видеоигр, упали не менее чем на 5% после заявлений президента США Дональда Трампа по поводу случаев стрельбы в Техасе и Огайо. Как сообщило в понедельник агентство Bloomberg , ущерб понесли корпорации Activision Blizzard Inc., Electronic Arts Inc. и Take-Two Interactive Software Inc.

"Мы должны прекратить прославление насилия в нашем обществе. Это касается в том числе кровавых видеоигр, которые теперь стали обыденностью. Сегодня трудным подросткам ничего не стоит окружить себя культурой, которая восхваляет насилие. Мы должны положить этому конец или существенно сократить масштабы этого. И эта [работа] должна начаться немедленно", - подчеркнул хозяин Белого дома, выступая ранее в понедельник.

Из-за того, что поток критики обрушился на известные шутеры, такие как Call of Duty и Fortnite, инвесторы опасаются вкладывать деньги в игровую индустрию. И демократы, и республиканцы часто выступают против компаний, занимающихся созданием и распространением компьютерных игр, так как традиционно их связывают с увеличением случаев насилия в стране. Но компании-разработчики не согласны с такими обвинениями.