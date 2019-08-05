Более 3,5 тыс. человек эвакуировали из Ачинска из-за взрывов на складах с боеприпасами

АЧИНСК /Красноярский край/, 5 августа. /ТАСС/. Свыше 3,5 тыс. жителей города Ачинска уже эвакуировано из-за взрывов на складе с боеприпасами в Ачинском районе на западе Красноярского края, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"По данным на 2:00 местного времени (на 22:00 мск понедельника), была информация - больше 3,5 тыс. человек", - сказала представитель пресс-службы.

Она добавила, что в Ачинске сейчас работают 10 пунктов эвакуации, они находятся вне зоны опасности, в них обеспечивается подвоз воды и питания.

Как сообщил ТАСС глава города Ачинска Илай Ахметов, жителей эвакуируют на автобусах, также есть люди, которые выезжают на личном транспорте, из-за чего посчитать их число становится затруднительно.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что из зоны ЧП потребуется эвакуировать около 16,5 тыс. человек.