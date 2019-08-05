При стрельбе в Техасе погибли граждане США, Мексики и Германии

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Жертвами стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас) стали граждане США, Мексики и Германии, 15 раненых остаются в больнице, еще девять выписаны. Об этом сообщил в понедельник начальник полиции Эль-Пасо Грег Аллен на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN .

"Подтверждено, что 22 человека были убиты. Точное число убитых граждан Мексики составляет 8. Пятнадцать пациентов находятся в больнице, состояние двух из них критическое. Девять человек были выписаны", - информировал шеф полиции.

Общее число пострадавших увеличилось с 26 до 27 человек, так как один из них приехал в больницу самостоятельно. "В числе пострадавших есть ребенок, у которого сломаны кости, и еще один человек, получивший травмы при попытке спастись бегством", - уточнил Аллен. По его словам, в числе жертв - один гражданин Германии, 13 граждан США и семеро мексиканцев. Гражданство еще одного убитого не установлено.

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Погибли 22 человека, более 20 получили ранения, нападавшего задержала полиция.