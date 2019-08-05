Мексика примет участие в расследовании стрельбы в Эль-Пасо

МЕХИКО, 6 августа. /ТАСС/. Власти Мексики намерены принять участие в расследовании стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо в США. Об этом сообщил в понедельник в своем Twitter министр иностранных дел латиноамериканского государства Марсело Эбрард, встретившись с родственниками погибших соотечественников.

"Мы будем участвовать в расследовании и судебном разбирательстве дела о терроризме против мексиканцев в США, - написал глава внешнеполитического ведомства. - Решение о подаче запроса на экстрадицию [убийцы] примет генеральная прокуратура республики".

Жертвами трагедии в Эль-Пасо стали восемь мексиканцев, еще шестеро получили ранения.

В субботу 21-летний мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо в штате Техас. Погибли 22 человека, более 20 пострадали, нападавшего задержала полиция. В тот же день президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родственникам всех погибших.