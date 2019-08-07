Межведомственная группа завершит оценку ущерба от пожара под Ачинском до конца среды

"Представители Министерства обороны, военных и территориальных прокуратур, командования ЦВО, офицеры органов внутренних дел и МЧС, представители местной администрации проводят оценку ущерба, нанесенного жилым домам в селе Каменка Красноярского края", - говорится в сообщении.

АЧИНСК /Красноярский край/, 7 августа. /ТАСС/. Межведомственная группа, в которую вошли представители силовых структур, экстренных служб и региональных властей, до конца дня завершит оценку ущерба населенным пунктам, пострадавшим от пожара на военном складе в Ачинском районе Красноярского края. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России в среду.

По данным военного ведомства, ранее межведомственная группа провела осмотр населенных пунктов, которые расположены ближе всего к арсеналу. "По окончании сегодняшнего дня будет произведен свод всей информации, а также запланированы силы и средства для оперативного восстановления", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что инфраструктура, социальные объекты и жилые дома в населенных пунктах Ачинск, Назарово, Заворки, Ключи, Малый Улуй не пострадали, в селе Каменка, находящемся в непосредственной близости от склада, получили повреждения несколько деревянных домов. "В ряде домов и строений имеются выбитые стекла в оконных проемах", - уточняется в сообщении.

В Минобороны добавили, что специально созданная комиссия ведомства и краевых властей проведет оценку нанесенного ущерба жилью и социальным объектам населенных пунктов для оказания помощи в восстановления жилья. "Для удобства комиссия организует свою работу на базе районного военного комиссариата. Жители смогут обратиться в комиссию при обнаружении повреждений или причиненного ущерба", - сообщили в ведомстве.