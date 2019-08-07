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После взрыва машины в Магнитогорске возбуждено дело о покушении на убийство

В СК уточнили, что пострадавший мужчина занимается торговлей на продуктовом рынке

ТАСС, 7 августа. Пострадавший при взрыве машины в Магнитогорске мужчина занимается торговлей на продуктовом рынке, покушение на его жизнь могло быть связано с этим, возбуждено дело, сообщили в среду в управлении СК по Челябинской области. В ведомстве отметили, что сейчас это основная версия.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, а также сотрудники оперативных служб.

Ранее в Магнитогорске взорвался автомобиль, пострадавший мужчина в состоянии средней тяжести с повреждениями нижних конечностей был доставлен в больницу.

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