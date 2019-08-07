Власти Красноярского края заявили, что не искажали статистику по лесным пожарам

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Красноярского края не искажали данные по площадям лесных пожаров и другим статистическим показателям, о занижении которых ранее говорили представители Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщил в среду по видеосвязи в пресс-центре ТАСС в Новосибирске министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов.

Ранее СМИ со ссылкой на данные представителей Генпрокуратуры РФ сообщали, что власти Иркутской области и других регионов, охваченных масштабными лесными пожарами, искажали статистику в этой сфере, в том числе, ведомством было зафиксировано искажение данных о времени ликвидации пожаров, что в свою очередь, приводило к тому, что специалисты не успевали адекватно среагировать.

"Точно не в наших интересах занижение площадей, потому что всегда, когда показываешь открытую и ясную картину, которая существует, всегда можешь надеяться на адекватную помощь и адекватный совет. Точно могу сказать, что занижать какие-то площади - это не в интересах власти субъекта Российской Федерации", - сказал Маслодудов.

По его словам, фальсифицировать статистику лесных пожаров регионам в целом технически сложно, поскольку данные спутникового и авиационного мониторинга позволяют составить точную картину происходящего, и доступны они всем, в том числе федеральным ведомствам.

Лесные пожары в Красноярском крае достигли пика в конце июля, когда площадь горящей тайги превысила 1,1 млн га. 1 августа к тушению пожаров приступила авиагруппировка Минобороны из 10 самолетов Ил-76.

В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. По данным пресс-службы краевого Минлесхоза, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке 30 градусов тепла, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.