Член банды Пичугина получил девять лет колонии

СЫКТЫВКАР, 8 августа. /ТАСС/. Суд в Коми приговорил к девяти годам колонии строгого режима 51-летнего Игоря Пармона, члена банды Юрия Пичугина, обвиненного по четырем статьям УК РФ, в том числе в убийстве, сообщило управление СК по региону.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Судом и следствием установлено, что Пармон вступил в группировку Пичугина в 2001 году. В сентябре 2012 года члены банды при участии Пармона убили мужчину в Архангельской области и ранили еще одного из огнестрельного оружия.

Во время расследования Пармон давал последовательные признательные показания, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, материалы были выделены в отдельное производство.

По данным следствия, в 1990-х годах Юрий Пичугин, являясь так называемым вором в законе, создал в Коми преступную группу и привлек к участию в ней спортсменов и бывших спецназовцев. На ее счету многочисленные преступления, в том числе шесть убийств, похищения людей, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ, вымогательство, мошенничество. В арсенале банды было много оружия, в том числе пистолеты, автоматы и приборы для бесшумной стрельбы. Расследование дела группировки было завершено в апреле 2019 года, арестовано более 20 человек, в том числе сам Пичугин.