Полиция задержала подозреваемого в ранение мужчины ножом в микрорайоне Солнцево в Москве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали одного из подозреваемых в покушении на убийство мужчины в парке столичного микрорайона Солнцево. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции на территории Владимирской области задержали одного из подозреваемых. Им оказался 26-летний неработающий местный житель. Установлено, что двое мужчин завязали знакомство с потерпевшим. В процессе общения возник конфликт, в результате которого один из нападавших достал предмет, похожий на нож, и нанес несколько ударов в область шеи мужчине. После чего злоумышленники похитили бумажник с денежными средствами и скрылись", - сказал Титов. По его словам, в настоящее время полицейские разыскивают второго подозреваемого в преступлении.

ГУ МВД по Москве также распространило видео с допросом подозреваемого, который полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что 13 июля в парке 60-летия Октября рядом с улицей Богданова между тремя мужчина произошел конфликт, переросший в драку, в результате один из них получил тяжелые ножевые ранения и был госпитализирован.