Суд в Татарстане арестовал подозреваемого в убийстве девятимесячной девочки

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Суд в Татарстане избрал в отношении подозреваемого в убийстве девятимесячной девочки меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом в пятницу говорится в распространенном сообщении следственного управления СКР по республике.

6 августа в квартире одного из домов по улице Нурихана Фаттаха города Казани обнаружили тело девятимесячной девочки со следами побоев и черепно-мозговой травмы. Следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

"В пятницу судом по ходатайству следователя в отношении 48-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, 5 августа подозреваемый пришел к матери ребенка в квартиру, расположенную в доме по улице Нурихана Фаттаха. Женщина попросила его посидеть с ребенком и ушла в магазин. Девочка начала капризничать, и мужчина избил ее. Спустя несколько часов ребенок умер в результате черепно-мозговой травмы, подозреваемый скрылся.

При задержании мужчина, по данным ведомства, полностью признал причастность к совершению преступления.