Рослесхоз поручил повысить интенсивность авиавылетов на лесные пожары в Сибири и Якутии

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров поручил профильным ведомствам в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области увеличить интенсивность вылетов воздушных судов, задействованных в мониторинге и тушении лесных пожаров. Об этом сообщается в пятницу на сайте Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз).

"В связи с принятием Правительством Российской Федерации решения о выделении дополнительных средств на тушение лесных пожаров Федеральный штаб поручил лесным ведомствам Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Иркутской области увеличить интенсивность вылетов воздушных судов, задействованных на мониторинге и тушении лесных пожаров. Это позволит в том числе ускорить переброску межрегиональных сил на ликвидацию лесных пожаров", - говорится в сообщении.

По данным Рослесхоза, группировка сил пожаротушения будет расти. "Региональным лесным ведомствам поручено продолжить наращивать группировку сил пожаротушения, в том числе за счет дополнительного привлечения межрегиональных авиапожарных сил. Федеральный штаб поручил принять оперативные меры по предупреждению местного населения об уровне задымленности и прогнозе возможного распространения задымления в населенных пунктах", - сообщает пресс-служба Рослесхоза.

По данным Авиалесоохраны, по состоянию на 00:00 мск 9 августа на территории РФ действовало 196 лесных пожаров на площади 197 тыс. га. При этом пройденная огнем площадь превышает 2,4 млн га. Больше всего лесных пожаров зафиксировано в Иркутской области (126 тыс. га), Красноярском крае (64 тыс. га) и Якутии (1,1 тыс. га).

Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и в одном муниципальном районе Республики Бурятия. Особый противопожарный режим действует в 42 субъектах РФ.