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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Движение поездов на участке Красноярской ж/д остановлено после повторных взрывов в Ачинске

Поезда №67 Абакан - Москва и №114 Новосибирск - Абакан пойдут круговым маршрутом через станции Красноярск и Саянская

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Движение поездов на участке Ачинск-2 - Назарово приостановлено после новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.

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"Поезда №67 сообщением Абакан - Москва и №114 сообщением Новосибирск - Абакан пойдут круговым маршрутом через станции Красноярск и Саянская. На движение других пассажирских поездов ситуация не влияет", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, два серьезных взрыва прогремели в пятницу на складе боеприпасов в поселке Каменка Ачинского района. Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что причиной новых взрывов стало попадание молний в площадки с боеприпасами. Однако, согласно сообщению пресс-службы губернатора Красноярского края, взрывы возобновились в ходе проведения работ по разминированию.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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