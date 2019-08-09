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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Железнодорожный путь поврежден из-за взрывов возле Каменки

По данным пресс-службы Красноярской железной дороги, специалисты проводят необходимые работы

АЧИНСК /Красноярский край/, 9 августа. /ТАСС/. Железнодорожный путь поврежден возле деревни Каменка Ачинского района Красноярского края из-за новых взрывов на военном складе. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги (КрасЖД).

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"Путь поврежден, видимо, из-за взрыва боеприпасов. Наши специалисты там работают сейчас, оценивают состояние, выполняют необходимые работы", - сказали в КрасЖД.

Собеседник агентства добавил, что появившаяся в интернете информация о подрыве спецпоезда "гарантированная неправда". По данным пресс-службы, все грузовые и пассажирские поезда, которые стояли в расписании, успели пройти по этому участку до инцидента. Следующие поезда ожидаются в районе пяти часов утра.

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РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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