{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в торговом центре в Техасе

СМИ: виновник бойни в Техасе сразу после ареста признался, что его целью были мексиканцы

В результате происшествия погибли 20 человек
На эту тему
Стрельба в торговом центре в Техасе. Главное

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Стрелок, открывший 3 августа огонь по посетителям торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас), сразу же после ареста признался в совершении преступления и заявил, что его целью были мексиканцы. Об этом сообщила в пятницу телекомпания KTLA со ссылкой на документ, составленный полицейским из Эль-Пасо Адрианом Гарсиа и послуживший основой для выдачи ордера на арест стрелявшего.

Согласно этому документу, через несколько минут после бойни, устроенной в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо, полицейские остановили машину подозреваемого - 21-летнего Патрика Крузиуса - на перекрестке. Он вышел из нее, подняв руки, и тут же заявил полицейским: "Стрелял я". После этого, по данным телекомпании, задержанный согласился дать показания и признал, что его целью были мексиканцы.

Теги
МексикаСШАСтрельба в торговом центре в Техасе
СМИ: суд Киева арестовал подозреваемого по делу о завышении цен на уголь "Роттердам+"
Владимир Евдокимов может быть освобожден под залог более $78 тыс.
Читать полностью