СМИ: виновник бойни в Техасе сразу после ареста признался, что его целью были мексиканцы

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Стрелок, открывший 3 августа огонь по посетителям торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас), сразу же после ареста признался в совершении преступления и заявил, что его целью были мексиканцы. Об этом сообщила в пятницу телекомпания KTLA со ссылкой на документ, составленный полицейским из Эль-Пасо Адрианом Гарсиа и послуживший основой для выдачи ордера на арест стрелявшего.

Согласно этому документу, через несколько минут после бойни, устроенной в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо, полицейские остановили машину подозреваемого - 21-летнего Патрика Крузиуса - на перекрестке. Он вышел из нее, подняв руки, и тут же заявил полицейским: "Стрелял я". После этого, по данным телекомпании, задержанный согласился дать показания и признал, что его целью были мексиканцы.