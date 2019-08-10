Военные отправили беспилотники на разведку склада под Ачинском

АЧИНСК /Красноярский край/, 10 августа. /ТАСС/. Беспилотники "Орлан-10" утром в субботу приступили к разведке территории склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, где в пятницу вновь произошли взрывы и пожар. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Утром комплексы "Орлан-10" приступили к разведке территории склада", - сказали в ведомстве. Как уточнили в пресс-службе, данные с аппаратов передаются на командный пункт в режиме реального времени.

"Орлан-10" проводит съемку местности с высоты от 300 до 600 м. Он может находиться в воздухе 10 часов.

Взрывы и пожар произошли на складе военной части в Ачинском районе 5 августа, возгорание удалось ликвидировать на следующий день. Тогда погиб один человек, пострадали 13. В пятницу на складе вновь произошли взрывы, последовавший пожар потушили тем же вечером. В медицинских службах ТАСС сообщили, что пострадали 10 человек.