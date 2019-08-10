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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Источник: полиция оцепила ближайшее к горящему под Ачинском арсеналу село

Сотрудники МВД обеспечивают безопасность периметра совместно с военной полицией

ТАСС, 10 августа. Полиция Красноярского края взяла под охрану периметр села Каменка, расположенного ближе всего к складу боеприпасов в Ачинском районе, где вечером прогремели новые взрывы, сообщил ТАСС в субботу источник в силовых структурах региона.

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Ранее в связи с началом нового пожара на складе и повторными взрывами снарядов было принято решение эвакуировать жителей Каменки и выставить охрану по периметру деревни.

"Жертв удалось избежать. Сейчас сотрудники полиции совместно с военной полицией охраняют периметр Каменки. Внутри работает Министерство обороны", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщило Минобороны России, новую детонацию зарядов вызвало попадание молнии в снаряд, что, как уточнили в администрации региона, произошло в ходе разминирования.

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РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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