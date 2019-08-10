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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Тяжелая военная техника переброшена для ликвидации последствий ЧП на красноярском складе

В ликвидации последствий пожара будут задействованы инженерные машины разграждения, а также беспилотные летательные аппараты
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© Пресс-служба Центрального военного округа

АЧИНСК /Красноярский край/, 10 августа. /ТАСС/. Самолет Ан-124 "Руслан" перебросил из Свердловской области в Красноярский край дополнительную тяжелую военную технику для ликвидации последствий пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе.

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Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"В аэропорту Красноярска происходит разгрузка инженерных машин разграждения (ИМР-2), специальной пожарной машины (СПМ-7) на базе танка, а также дополнительных беспилотных летательных аппаратов", - сказали в пресс-службе.

Ранее многофункциональные пожарные роботизированные комплексы "Уран-14" были переброшены в Красноярский край для ликвидации пожара на военном складе.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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