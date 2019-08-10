Комплексы "Уран-14" задействованы в проливке склада с боеприпасами под Ачинском

АЧИНСК /Красноярский край/, 10 августа. /ТАСС/. Военные инженеры задействовали робототехнические комплексы пожаротушения "Уран-14" для проливки территории склада с боеприпасами под Ачинском в Красноярском крае, где 9 августа произошли новые взрывы. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

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"Специалисты международного противоминного центра и инженерных подразделений Центрального военного округа приступили к проливке технической территории склада с использованием дистанционно управляемых робототехнических комплексов пожаротушения "Уран-14", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве добавили, что также для проливки технической территории склада задействованы защищенные специальные тяжелые бронированные пожарные машины на базе танка СПМ-7. Обеспечивают работу пожарных комплексов бронированные инженерные машины разграждения на базе танков.

Также продолжают сброс воды для проливки территории склада самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 оборудованные специальными водосливными устройствами. "Работа авиации, многофункциональных робототехнических комплексов и специальных машин пожаротушения продолжится до полной проливки территории склада", - отметили в Минобороны.

"Уран-14" представляет собой роботизированный комплекс пожаротушения. Он передвигается с помощью гусениц и дистанционного управления. Комплекс позволяет производить работы в зонах высоких температур, которые недоступны пожарным.