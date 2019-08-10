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Паводок в Иркутской области

Военные завершили работы по борьбе с паводками в Тулунском районе Иркутской области

Группировка Минобороны очистила от завалов 100 га территории в Тулуне, а также разобрала более 70 разрушенных домов

ТАСС, 10 августа. Военнослужащие группировки Минобороны России по ликвидации последствий паводков завершили выполнение задач в Тулунском районе Иркутской области, сообщили журналистам в военном ведомстве.

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"В городе Тулун состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих группировки Минобороны России, принимавших участие в ликвидации последствий паводка в Тулунском районе Иркутской области", - сообщили в Минобороны.

Как сообщили в Минобороны, военные железнодорожники механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) восстановили участки береговой защитной дамбы на реке Ия города Тулуна. "Для восстановления около трех километров береговой защитной дамбы в районе моста федеральной трассы Р-255 военные специалисты отсыпали около 25 тыс. кубических метров скального грунта, ширина защитного вала увеличена до 5 метров, высота до 4 метров", - сообщили в военном ведомстве.

Всего за время работы группировка Минобороны очистила от завалов 100 га территории в Тулуне, разобрала более 70 разрушенных паводком домов.

По информации военного ведомства, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и мэр города Тулуна Юрий Карих поблагодарили военнослужащих за оказание помощи местному населению, наиболее отличившимся из них были вручены почетные грамоты и ценные подарки.

О группировке Минобороны

Первые отряды военнослужащих ЦВО прибыли для ликвидации последствий паводка в Иркутскую область в начале июля. Военные медики проводили вакцинацию, а также оказывали первую помощь населению, пекари готовили хлеб, раздавали питьевую воду местным жителям, авиация доставляла гуманитарную помощь в отрезанные водой поселки. Одновременно военные химики проводили дезинфекцию социальных объектов, а железнодорожники восстанавливали дамбу и разбирали завалы.

"12 врачебно-сестринских бригад провели вакцинацию от вирусного гепатита "А" около 4 тыс. жителей города, в том числе 580 детей", - проинформировали в Минобороны.

Группировка военнослужащих Минобороны России по оказанию помощи в ликвидации последствий паводка в Тулунском районе Иркутской области насчитывала около 1 тыс. человек, порядка 120 единиц военной и специальной техники.

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РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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