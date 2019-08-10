Единая госсистема мониторинга не выявила превышения уровня радиации под Архангельском

ТАСС, 10 августа. Единая государственная автоматизированная система мониторинга радиационной обстановки на территории РФ не выявила превышения уровня радиации в Архангельской области после ЧП на полигоне, где произошло возгорание экспериментальной жидкостной двигательной установки.

Взрыв на полигоне под Архангельском. Главное

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Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте системы мониторинга.

"Мощность дозы гамма-излучения 11 мкР/ч", - отмечается на сайте системы мониторинга радиационной обстановки на территории РФ.

Согласно карте сервиса, этот показатель находится в зеленой, безопасной зоне, верхний уровень которой может достигать значения в 20 мкР/ч, что соответствует 0,2 микрозиверта в час.