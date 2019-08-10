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Пожар на территории воинской части в Северодвинске

Единая госсистема мониторинга не выявила превышения уровня радиации под Архангельском

Этот показатель находится в безопасной зоне
Город Северодвинск Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Город Северодвинск
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 10 августа. Единая государственная автоматизированная система мониторинга радиационной обстановки на территории РФ не выявила превышения уровня радиации в Архангельской области после ЧП на полигоне, где произошло возгорание экспериментальной жидкостной двигательной установки.

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Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте системы мониторинга.

"Мощность дозы гамма-излучения 11 мкР/ч", - отмечается на сайте системы мониторинга радиационной обстановки на территории РФ.

Согласно карте сервиса, этот показатель находится в зеленой, безопасной зоне, верхний уровень которой может достигать значения в 20 мкР/ч, что соответствует 0,2 микрозиверта в час.

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РоссияПожар на территории воинской части в Северодвинске
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