В студии Навального и центре сбора подписей Соболь идут обыски по делу о беспорядках

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят обыски в помещении центра сбора подписей незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь и студии Навальный-Live в рамках уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве. Об этом журналистам сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Обыски в центре сбора подписей Любови Соболь и студии Навальный-Live проходят в рамках уголовного дела о массовых беспорядках", - сказал правозащитник.

По его словам, следователи не допускают адвокатов в студию. "Обыск начат, планируют изымать всю технику", - отметил Чиков. После окончания следственных действий задержанных повезут на допрос в Следственный комитет, отметил он.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что обыск в центре сбора подписей завершился.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка после несанкционированного митинга 27 июля арестованы 12 человек - Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин и Данила Беглец. Накануне ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о задержании 13-го предполагаемого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве - режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева.