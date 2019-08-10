Полиция возбудила уголовное дело после ДТП под Тамбовом

ТАМБОВ, 10 августа. /ТАСС/. Управление МВД по Тамбовской области возбудило уголовное дело после ДТП с двумя микроавтобусами на трассе Тамбов - Воронеж, в результате которого пять человек погибли, восемь, включая девочку-подростка, получили травмы различной степени тяжести. Об этом ТАСС в субботу сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД по региону Нина Крус.

"Полицией возбуждено уголовное дело по ч. 5, ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сказала Крус.

ДТП произошло около 05:45 мск около села Шульгино на трассе Тамбов - Воронеж. По данным ГИБДД России, причиной аварии стала неудачная попытка обгона. В ГУ МЧС по Тамбовской области уточнили, что микроавтобусы не рейсовые, в одном автомобиле ехали рабочие компании "Знаменский бекон", в другом - торговцы на рынок.