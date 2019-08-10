Госпитализация потребовалась одному из семи пострадавших в ДТП с маршруткой в Омске

ОМСК, 10 августа. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая в результате столкновения в Омске пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля, госпитализирована с сотрясением мозга. Как сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, остальные шесть пострадавших отпущены на амбулаторное лечение.

"В больницу скорой медицинской помощи № 1 было доставлено шесть человек. Пятеро обследованы амбулаторно, один человек госпитализирован с сотрясением головного мозга. Пострадавшая находится в отделении нейрохирургии. Четырехлетняя девочка была доставлена в детскую больницу и осмотрена, с ней все в порядке, родители отказались от госпитализации", - сказали в пресс-службе.

Пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Омске в субботу около 18:30 (15:30 мск). По предварительным данным, водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию и врезался в следовавшую в попутном направлении маршрутку, в которой находилось 12 пассажиров.