Перекрывший движение судов на Дону сухогруз снят с мели и продолжил движение

ТАСС, 11 августа. Сухогруз "Цимлянск", который в субботу вечером сел на мель на реке Дон в Ростовской области и перекрыл движение судов, снят с мели и продолжил путь. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"23:30 [мск] сухогруз "Цимлянск" снят с мели и продолжил движение", - сказали в пресс-службе.

Сухогруз с пшеницей сел на мель в воскресенье около 21:00 мск в районе города Семикаракорска и перегородил судовой ход. Судно повреждений не получило. К месту происшествия был направлен буксир.