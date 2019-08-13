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Акции протеста в Гонконге

Аэропорт Гонконга приостановил регистрацию пассажиров из-за акций протеста

В администрации аэропорта сообщили, что работа терминалов была нарушена из-за массового скопления людей

ТАСС, 13 августа. Международный аэропорт Гонконга приостановил во вторник регистрацию пассажиров на все рейсы из-за проходящих на его территории антиправительственных акций протеста. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление администрации аэропорта.

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"Работа терминалов международного аэропорта Гонконга была серьезно нарушена в результате массового скопления людей в аэропорту сегодня", - цитирует агентство заявление дирекции аэропорта.

Ранее во вторник свыше 300 авиарейсов были отменены в международном аэропорту Гонконга, который работает с перебоями из-за массовых акций протеста. В понедельник в залах скопились тысячи демонстрантов, вынудив администрацию аэропорта отменить все вылетающие вечерние рейсы. Планировалось нормализовать работу во вторник утром, однако сделать это пока не удалось. В частности, десятки рейсов отменила крупнейшая местная авиакомпания Cathay Pacific.

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